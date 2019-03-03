Metin’den arıcılara destek

Haber: Esra Öztürk

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmaları kapsamında lehine adaylıktan çekilen MHP’li Doğan, AK Parti-MHP kadrolarıyla birlikte bugün Bolu İli Arı Yetiştiriciler Birliği’ne ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin, Dernek Başkanı İsmail Ünalan ve diğer dernek üyeleri ile sohbet ederek, il başkanlığı ve milletvekilliği dönemlerinde yakından takip ettiği konuların en başında “tarım” geldiğini söyledi. Balın mucizevi bir nimet olduğunu dile getiren Metin, Türkiye’nin dünya bal piyasasındaki pazar payından bahsederek, Amerika’ya inanılmaz derece bal ihracatı olduğunu söyledi.

“SAHTE BAL İLE MÜCADELE ETTİM”

Metin, Bakanlığı döneminde sahte bal ile mücadele ettiğinden de bahsederek “Tırnak içinde söylüyorum ‘üçkağıtçılar’ televizyonlardan biliyorsunuz bir dönem bal sattılar. Aslında bal değil şeker şurubu sattılar. Bu kardeşimiz onlarla mücadele eden ve engelleyen kişidir. O dönemde Gümrük Ticaret Bakanı’ydım, bir furya vardı ve özel olarak Tarım Bakanlığı ile görüşüp, Tarım Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonucu bu adamların reklamlarını engelleyip ceza almalarını sağladım.” dedi.

ARICILIK DESTEKLERİNİ AÇIKLADI

Metin ayrıca, arıcılara verecekleri destekleri de açıklayarak “Birinci hedefimiz bal üretiminde katma değeri yakalamak. Probolis üretimi ile alakalı yüzde 2 olsa bunun sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparız. Belediye olarak destek veririz. İkincisi, şimdi eğitim en önemli şey; tabi dağda, bayırda, ormanda, şehir merkezi dışında bu işler yapılıyor. Dolayısıyla bu işi yapan insanların eğitim için merkeze gelmesi, gitmesi zor. O nedenle bu işi ayağına giderek öğretmek lazım, anlatmak lazım. Tatbikatlı yapmak lazım. O noktadaki projenize destek vereceğiz. Bunu proje haline getiririz. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı alır o destek kalemi içerisinde aracılı temin ederiz. Tarım ve Orman Bakanlığı vermese de ben veririm belediye olarak.” diye konuştu.