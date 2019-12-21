Metin’den Gölköy açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Son haftalarda giriş ücreti ve yolların bozukluğu ile kamuoyu gündeminde tartışmalara yol açan Gölköy’ün kaderi ile ilgili konuya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin açıklık getirdi. DSİ Gölköy Tesislerini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ BENİ ARADI”

Bakan Yardımcısı Fatih Metin açıklamasında, “Geçen hafta içerisinde İl Başkanımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz, beni Ankara’da ziyarete geldiler. Onları ağırladık ve istişareler yaptık. Bolu’nun geleceği ile alakalı güzel kararlar aldık. Bolu’muzun bu güzelliğine güzellik katan mekanlarından biri olan Gölköy’deyiz. Rabbim, Bolu’ya böyle güzel mekanlar nasip etmiş. Önemli olan bu mekanların Bolu’ya katma değer olarak dönmesidir. Diğer bir önemli olan da bu mekanların korunmasıdır. Kullanma-koruma dengesini sağlayarak hizmet ediyoruz. Milletvekillerimiz ve Belediye Meclis Üyelerimiz ile bu konuyu gündeme getirdik. Gölköy ile alakalı bir hususu Belediye Başkanımızın gündeme getirdiğini ifade ettiler. Zaten Belediye Başkanımız da beni aradı. Gölköy ile alakalı vatandaşların taleplerini dile getirdi. Arkadaşlarımız ile bunu istişare ettik” dedi.

“GÖLKÖY’ÜMÜZÜ, DEVLET SU İŞLERİ OLARAK BİZ İMAR EDECEĞİZ”

Açıklamasının devamında Gölköy’de yapılan incelemelerde edinilen bilgileri aktaran Bakan Yardımcısı Metin, “Burası içme suyu havzası. Yani Bolu’nun çeşmelerinden akan suyu buradan karşılıyoruz. Bu su, arıtma tesisine basılıyor. Orada arıtıldıktan sonra çeşmelerimize veriliyor. O nedenle bunun steril olması, temiz olması lazım ve kirliliğe müsaade etmememiz lazım. O nedenle de Gölköy’ün etrafına koruyucu bir işlem yapacağız. Bu mesafeyi yaptıktan sonra o koruma alanı dışında da güzel bir peyzajla vatandaşımızın yılın 12 ayı gelip yararlanabileceği ve piknik yapılacak bir alan hale getireceğiz. Önümüzdeki dönemde Gölköy’ümüzü, Devlet Su İşleri olarak biz imar edeceğiz. Bu yapılaşma anlamında değil; güzelleştireceğiz, peyzaj çalışması yapacağız. Planımız hazır. Özel İdaremizin desteği ile önümüzdeki hafta buraya desteğimizi aktaracağız ve çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

“TAHMİNİ YATIRIM 3 MİLYON TL”

Bolu Belediyesi’nin Gölköy’ü kendilerinden istediğini ifade eden Fatih Metin ayrıca, “Burası kiralanabilir bir yer değil. Burası Devlet Su İşleri’nin elinde olması gereken bir yer. Mesire alanı değil. Burası içme suyu havzası ve bu havzayı koruyacağız. Burada bir yol problemi var, İl Başkanımızın da dediği gibi. Döner dönmez de onunla ilgili ödenek çalışması yapacağız. Buraya tahmini yatırım 3 milyon gibi gözüküyor. Belki daha fazla olacak. Bunu Belediyemize yük etmeyip, Devlet Su İşleri olarak biz yapacağız. 30 ile 300 metreye kadar bir bant olacak. Bunun amacı bir içme suyu havzasını korumak. Mesafeyi ayarlayıp halka açacağız” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK BİR GÖLCÜK YAPACAĞIZ”

Balıkçılıkla uğraşan vatandaşlara yeni yerler tahsis edeceklerini belirten Bakan Yardımcısı Metin açıklamasının devamında ise şunları söyledi: “İlla burada balıkçılık yapılacak diye bir şey yok. Dediğim gibi içme suyu havzası burası. Koruma ve kullanma dengesini iyi korumamız lazım burada. Zaten burada balık yetiştirme çiftliğimiz var. Balık noktasında da gerekli izni veririz. Bunun bir zararı yok. Personel alacağız. Burası aile ortamı olacak, küçük bir Gölcük yapacağız. Bu gölü görüntü olarak kullanacağız. O koruma mesafesini ayarladıktan sonra güzelce peyzaj yapıp vatandaşımızın kullanımına açacağız. Belli bir saatten sonra da giriş olmayacak.”