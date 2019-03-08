Metin’den Sosyal Tesis ve Etüt Merkezi sözü

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını AK Parti’nin kalesi Sağlık Mahallesi’nde sürdürdü. Sağlık Mahallesi’nde büyük destek gören Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan, İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti-MHP’li teşkilatları ile birlikte kapı kapı dolaşarak destek istedi. Mahalle sakinleri, yoğun ilgi gösterdiği Cumhur İttifakı adayı Fatih Metin’i evlerine davet ederek desteklerini iletti. Metin ise Yıldırım ve Önal ailelerinin davetini geri çeviremeyerek, kahvelerini içti.

SOSYAL TESİS VE ETÜT MERKEZİ

Sağlık Mahallesi’ni baştan aşağı elden geçireceklerini ve çiçek gibi yapacaklarını belirten Metin, mahalleye sosyal tesis ve etüt merkezi sözü de verdi. Sağlık Mahallesi’nin farklı hemşeri gruplarını barındırdığına dikkat çeken Metin, “Önümüzdeki dönemde burada özellikle hemşeri gruplarının istediği, hemşerilerimizin sosyal anlamda bir araya gelecekleri yer problemi vardı. Onu da tek tek hallediyoruz. İnşallah bu birlikteliği, bu dayanışmayı, bir ve beraber olmayı sağlayacak tesisleri de Sağlık Mahallesi’ne kazandıracağız” dedi. İhtiyaç sahibi öğrencileri de unutmadıklarını ifade eden Metin, “Sağlık Mahallesi’nde okuyan, şehir merkezine gidip gelmekte zorlanan ve ihtiyaç sahibi olan bütün kardeşlerimize için etüt merkezi açacağız. Burada Sağlık Merkezi’nde önemli etüt merkezini de, hatta merkezlerini de inşallah kazandıracağız” diye konuştu.

TANJU ÖZCAN’A TEPKİ

Seçim çalışmaları sırasında gündemi de değerlendiren Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP’nin Uzay Ajansı’nın kurulmasını engellemek amacıyla Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmasına tepki gösterdi. Metin, CHP Belediye Başkanı Adayı Tanju Özcan’ın imza attığı iptal davasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzay Ajansı ile ilgili biliyorsunuz meclisimizden bir karar çıkmıştı. Bu kararla alakalı da Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açtı. Ne derler? ‘Eller gider Mersin’e bunlar gider tersine.’ Biz uzaya gitmeye çalışıyoruz. Bunların da nereye gittikleri belli değil. O nedenle bunların istikameti belli değil. İnşallah istikameti belli olsa zaten bunlar Zillet İttifakı içerisinde birbirlerine benzemez, bir araya gelmezlerdi. İlginçtir, Tanju Özcan’ın da imzası var. CHP’nin adayının imzası var” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 12:54