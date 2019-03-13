Metin’den TOKİ açıklaması

Haber: Esra Öztürk

Metin, “Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) Bolu’ya yapılacak toplu konutlar için 45 günlük talep toplama süreci başladı. Ön başvuruları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alıyor. Toplu konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki ‘ak masaya’ müracaatlarını bekliyoruz.” dedi

Tarihi yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu’da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak toplu konutlar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde talep toplanmaya devam edildiğini bildirdi. Metin, TOKİ müjdesini Bolulular ile paylaştıktan sonra her gün sokakta yüzlerce kişinin soruları ile karşılaştığını dile getirerek, “Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği TOKİ’ler ile ilgili müthiş bir ilgi var. Seçim çalışmaları için bir araya geldiğimiz vatandaşlarımız sık sık bize başvuruları soruyor. Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) Bolu’ya yapılacak toplu konutlar için 45 günlük talep toplama süreci başladı. Ön başvuruları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alıyor. Toplu konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki ‘ak masaya’ müracaatlarını bekliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan toplu konut hamlesi ile Bolulu vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi