Metin’e karnesi hediye edildi

Haber: Esra Öztürk

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, kendisini bu yoğun temposundan ve siyasetten bir süreliğine dahi olsa uzaklaşmasını sağlayan güzel sürprizlerle de karşılaşıyor.

Tecrübeli siyasetçi Fatih Metin bugün mezun olduğu Bolu Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Okul Müdürü Adem Öztürk tarafından kendisine 1986-1987 eğitim öğretim yıllarına ait karneleri hediye edildi.

Ortaokul 2. ve 3. Sınıf karnelerini gören Fatih Metin’in duygulandığı gözlerden kaçmadı. O yılların kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Metin, üzerinde emeği olan tüm öğretmenlerine teşekkür etti.

Fatih Metin, daha sonra mezun olduğu ortaokuldan ayrılarak, istişare toplantısı için Bolu’da bulunan Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü idare amirleriyle bir araya geldi. Metin, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Bölge Müdür Yardımcıları Ali İhsan Merdanoğlu, Ceylan Er, Orhan Gökkaya ve Abbas Sarıhan ve diğer şube müdürleri ile Bolu’daki mevcut durumu değerlendirdi. Bir şube müdürünün verdiği mini tulum konserini dinleyen AK Parti’nin dinamik adayı Fatih Metin, çalan hareketli parçalara kayıtsız kalmadı. Metin, şube müdürleriyle birlikte horon tepti. Yoğun gündemine rağmen Fatih Metin’in sergilediği enerji dolu figürler büyük beğeni topladı.