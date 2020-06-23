Haber: Volkan Yılmaz

İlimizde yaklaşık bir haftadır süren ve etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde zaman zaman su baskınları ve yollarda göçükler meydana geldi. Şiddetli yağmurlarda rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle Borazanlar ve Sümer mahallelerinde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suların evlerine girmesini engellemek için yol üzerinde bulunan rögar kapaklarını kendi imkanlarıyla açarak suların akmasını sağladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda da yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle trafik ekipleri çalışma yapılması için yolu trafiğe kapattı. Su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar, her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

Metrekareye 30,96 kg yağış düştü

İlimizde birçok noktada su baskınlarına neden olan yağışlar sonrasında Meteoroloji’den alınan bilgilere göre ilimizde son bir haftada metrekareye ortalama 30,96 kilogram yağış düştü. Ayrıca yağışların bir hafta daha süreceği tahmin ediliyor.