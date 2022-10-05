Metrelerce kuyrukta beklediler

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde akademik yılın başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci ilimize akın etti. Bolu Belediyesi halk otobüslerinden 5 lira tarife öğrenci ulaşım kartı almak isteyen öğrenciler, Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak’ta bulunan Bolu Kart İşlem Merkezi önünde saatlerce bekledi. Öğrenci kartı için 37 lira işlem parası yatıran öğrenciler, saatlerce süren bekleyişten dolayı duruma tepki gösterdi.

DÜZCE’DE ÖRNEK UYGULAMA

Düzce Üniversitesi ise öğrencilerinin şehir içi ulaşım kartlarını kolaylıkla alabilmeleri için Düzce Belediyesi ile iş birliği yaparak kampüste stant kurdu. Üniversite öğrencileri kurulan stant yardımıyla kent karta kolayca başvuru yaptı. Ayrıca stantlarda belediye personeli tarafından Düzce şehrini tanıdan broşürler dağıtıldı.