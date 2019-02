METROBÜSE YOĞUN İLGİ

Haber: C. Kutay Aykan

Demokrasi Meydanı’na getirilen metrobüste incelemeler yapan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu halkının toplu taşımacılıkta metrobüs konforunu hak ettiğini dile getirdi. Şu anda sadece İstanbul’da metrobüs hattının olduğu da belirten Metin, “Bolumuz da Allah’a çok şükür her geçen gün gelişiyor, değişiyor, büyüyor. Tabii ki gelişen ve değişen Bolu’da da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de özellikle şehir içinde toplu ulaşım. Gerek öğrencilerimizin üniversiteye ulaşımında, gerek vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımında gerekse de şehir içinde güzergâh noktasında birtakım yeni çalışmalar yapılması lazım. Buna ilişkin olarak şehir plancılarımız iki aydır çalışıyor. İnşallah seçimden sonra vatandaşımız bize bu yetkiyi verdiği zaman Bolu’ya yeni bir ulaştırma master planını ortaya koyacağız. Tabii bunu ortaya koyarken de inşallah yeni teknolojik imkânları da vatandaşımıza sunmamız gerekiyor. Daha hızlı ve daha konforlu yolculuk yapabilmeleri için sadece Türkiye’mizde İstanbul’da uygulanan metrobüs uygulamasını nasip olursa Bolu’ya getirmiş oluyoruz. İşte şu anda arkamızda görmüş olduğumuz 18 metre boyundaki bu güzel araç İnşallah Bolulular’ın çok hızlı ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını sağlayacak. Tabii ilk önce ulaşım güzergâhı olarak ilk önce sanayi kavşağımızdan üniversiteye kadar 12,5 kilometrelik özel bir hat oluşturulacak. Metrobüs normal yoldan gitmeyecek. Yeni yapacağımız, D-100’ün ortasına yapacağımız özel bir yolda gidecek. Böylece hem hızlı hem de konforlu yolculuk yapılabilecek. Böylelikle hem hemşehrilerimizin daha konforlu ve hızlı yolculuk yapmasını sağlamış olacağız hem de Bolu’daki toplu ulaşım sorununu kökten halletmiş olacağız İnşallah. Metrobüs hattımız ilk etapta sanayi kavşağından başlayıp üniversiteye kadar 12,5 kilometrelik bir güzergahta hizmete başlayacak. D-100 karayolu üzerinden devam edecek. İnşallah diğer ikinci etap sanayi kavşağımızdan organize sanayiye kadar geçen bölümde olacak. Bu sayede de Bolu’muzun ileriye dönük, 50 yıllık ulaşım sorunu da hayata geçirilecek metrobüs hattı ile çözüme kavuşmuş olacak. Tabii İstanbul’dan sonra Bolu’da bunu yapabilmek de bizim bu anlamdaki yenilikçiliğimizin bir başka göstergesidir. Biz laf üreten değil, iş üreten bir iktidarız, bir partiyiz. Dolayısıyla bunun ispatı olarak da metrobüsümüzü getirdik. Vatandaşımızın görmesi için belediye meydanına koyduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda valilik meydanına da götüreceğiz. Bu otobüsü gezmelerini, görmelerini sağlayacağız. Tabii gezen, gören vatandaşlarımız şimdiden içine giriyor, bakıyor ve nasıl bir konfor içerisinde yolculuk yapacaklarını bu şekilde görmüş oluyor. Allah bize inşallah bu hizmetleri diğer alanlarda da arttırarak vermeyi nasip etsin. Allah’ın izniyle bugüne kadar AK Parti verdiği her sözü tutmuştur. Çok şükür Bolu’yu geleceğe taşımıştır. Biz yine 2019 itibariyle; 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru adım adım Bolu’yu planlayarak gidiyoruz. Burada tabii ki milletvekillerimizin, kıymetli il ve ilçe başkanımın, teşkilatımızın çok büyük destekleri var. Gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın destekleri var. Biz teşkilatımızın her kademesiyle canla, başla vatandaşa hizmet için çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Metrobüsün direksiyonuna da oturan Fatih Metin, aracı incelemek için gelen vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Metrobüse binerek incelemede bulunan Bolulu vatandaşlar, böyle bir hizmetin Bolu’daki ulaşım problemini büyük ölçüde ortadan kaldıracağını söyledi.