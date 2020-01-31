Metruk binada yangın

Haber: N. Halid Altundal

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi Fakı Cemil Sokak’ta bulunan metruk bir evde yangın çıktı. Evin içinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içinde çıkan yangına hemen müdahale ettiler. Kontrol altına alınan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 16:21