Metruk binalar kontrol edildi

Haber: Süleyman Kurt
Geçtiğimiz günlerde, ‘Terk edilmiş yerler akşamcı mekanı oldu’ haberimizle, Bolu’da yer alan metruk ve terk edilmiş binaların güvenlik sorununu ele almıştık. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül günü sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşarak; metruk, terk edilmiş binalara kontrol gerçekleştirdi. Paylaşılan gönderide Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimizde bulunan metruk binalar, suçla mücadele kapsamında 7/24 kontrol edilmektedir” ifadelerini kullandı.
Yaptığımız haber sonrasında, vatandaşın talebini dikkate alıp, denetimi gerçekleştiren Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak teşekkür ediyoruz.