Metruk binalara şok baskın

Haber: Okay Özcan

Bolu’da mahalle aralarında bulunan metruk binalar içerisinde ve bahçelik alanlarda uyuşturucu ile alkol alan şahısların bertaraf edilmesi için NARKO ekipleri şok baskın gerçekleştirdi. Bu güne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında başrol oynayan ve milyonlarca lira değerindeki uyuşturucuların yakalanmasında ön plana çıkan Alman ırkı kurt köpeği Sezar’da katıldı.

NARKO ekipleri, şok baskın uygulayarak, metruk binaların çevresinde ve bina içerisinde yaptığı baskında, alkol veya uyuşturucu kullanan şahıslara rastlanmazken, mahalle sakinleri narkotik ekiplerine yaptıkları baskından dolayı teşekkür ettiler. Mahalle sakinleri, özellikle akşam havaların karardığı saatlerde alkolik vatandaşların, metruk binaları mesken tutmasından dolayı huzursuz olduklarını dile getirdiler. Narkotik yetkilileri, bu tür şok baskınların ve uygulamaların devam edeceğini açıkladılar.