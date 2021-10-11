Mevlana etli ekmek açılıyor

Haber: Aysun Beykoz

Türk mutfağının adını yaşatan ve Konya'ya has olan meşhur lezzeti etli ekmek ve birbirinden farklı yöresel lezzetlerle Bolu halkına farklı bir tat sunmaya hazırlanan Mevlana Etli Ekmek, D-100 Karayolu üzeri Adliye binası karşısında açılıyor.

Konya yöresinin Ülke sınırlarını aşan dünyaca meşhur lezzetlerini ilimize taşıyan Mevlana Etli Ekmek, nezih bir aile ortamı, ferah mekânı ve özel lezzetlerini çok farklı sunumlarla müşterilerine sunuyor. Özel günlerde ve yemekli toplantılarda da Bolu halkına hizmet vermeye hazırlanıyor.