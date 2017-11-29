Haber: Aysun Beykoz

Yoğun katılımın olduğu programda açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Yılmaz Şirin, “Alemlere rahmet olarak gönderilen, müjdeleyici ve uyarıcı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) efendimize ithafen öğrencilerimizin hazırladığı programa hoş geldiniz. Vatanını ve milletini seven şuurlu ve bilinçli yeni bir imam hatip nesli geliyor Allah’ın izniyle. Bizler her yönümüzle peygamber efendimize benzemeliyiz.” diye konuştu. İl Müftüsü Orhan Genç, “Alemlere Rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamber Efendimiz (S.A.V.) dünyaya yetim ve öksüz olarak gönderildi. Alemlerin efendisi olarak müjdelendi. Bugün, Akşemseddin Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri onu onlatmaya varis oldular. O, son peygamber olarak geldi ve son kitap Kuran-ı Kerim ona nazil oldu. Böyle bir peygamberin kitabına mirasçı olmak çok önemlidir. Öğrencilerimiz kutluyorum.” Cümleleriyle başladığı konuşmasında günün anlamını ve önemini katılımcılara anlattı. Konuşmaların akabinde öğrencilerin hazırladığı sevgi ve coşku dolu programa geçildi. Akşemseddin Hafız İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri ilahiler seslendirdi, Hadis-i Şerifler okudu. Sahnelenen tiyatro gösterisinde Hz. Hamza’nın Müslüman oluşu oynandı. Semazenlerin sema gösterisi büyük beğeni topladı. Şiir dinletisiyle devam eden programda katılımcılılar da okunan şiirlere eşlik etti.

Program, tüm katılımcıların okuduğu duayla son buldu.