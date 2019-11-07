“Mevlid Kandili önemli bir fırsattır”

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cuma gecesi idrak edeceğimiz Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. AK Parti İl Başkanı Doğanay mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yüce Rabb’imizin insanlığa, ‘dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi’ olarak gönderdiği, insanlığın rehberi Peygamber Efendimiz’in dünyaya teşrif ettiği Mevlid Kandili’ne bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu yaşıyoruz.

Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. O, peygamberler halkasını tamamlayan son davetçi, dini açıklayan, öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri bizzat yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir. O bizlere birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in mutlu ve huzurlu bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın günümüzde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bu nedenle Mevlit Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu müstesna gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesine ve hepimiz için tefekküre vesile olması temennisiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum.”

