Haber: Esra ÖZTÜRK

Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek noktası olan Aladağların tepesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi zirvesi dün öğleden sonra başlayan kısa süreli kar yağışla birlikte beyazlara büründü. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kartalkaya hava ölçüm istasyonunda önceki gece hava sıcaklığı – 5,5 derece ölçüldü. Ortalama 2000 metrenin üzerindeki Kartalkaya’nın zirvesinde meydana gelen kar yağışının sonrasında çıkan güneşle birlikte eriyen karlar az da olsa turizmcileri sevindirdi. Vatandaşlar da arabasının üzerine kar yağışının tarihini yazarken, o anları cep telefonuyla kaydettiler.

Bolu’ya mevsimin ilk karı geçen yıl 22 Eylül’de yağmıştı. Gerede İlçemiz Arkut Dağı Kayak Merkezine yağan kar tutmamış hemen erimişti. 2016’da Kartalkaya Kayak Merkezine ilk kar yağışı ise 3 Ekim’de gerçekleşmişti.