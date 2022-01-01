Meydan düzenlemesi inşaatı tamamlanacak

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Meydan düzenlemesi inşaatı tamamlanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre SBB UNKAPANI MEYDAN DÜZENLEMESİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

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