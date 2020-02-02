Meydan okuyan değil, kitap okuyan nesil

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül’ün talimatı sonrası, Ortaöğretim teşkilat mensupları İl Halk Kütüphanesinde kampa girdi. Yarıyıl tatilinde başta Erol Güngör’ü, Galip Erdem, Hüseyin Nihal Atsız ve Cengiz Aytmatov gibi yazarlara ait kitapları okuyacak olan teşkilat mensupları, haftanın en az iki günü kütüphaneye gidecekler.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, “Yarıyıl tatili süresinde gençlerimizin boş vakitlerinde sokaklarda dolaşmaları yerine, Türk edebiyatının önde gelen yazarlarına ait kitapları okumalarını istiyoruz. Bu nedenle Orta Öğretim Teşkilatımız tarafından İl Halk kütüphanesinde Kamp düzenleniyor. Teşkilat mensuplarımız, Eğitim Birimi ve Ortaöğretim Birimi tarafından belirlenen kitapları bu kamp döneminde okuyacaklar ve kütüphaneye gelen vatandaşlarımıza da tavsiye edecekler. Bizler Türk gençliğini sokağa terk edemeyiz. Ülkemizin geleceğini oluşturan gençlerimizin Sosyal, kültürel ve eğitim yönünden donanımlı olması, her platformda ülkücü Türk Gençliğinin örnek olmaları yönünde ki çalışmalarımız devam edecektir. Rahmetli Alparslan Türkeş’in de Ülkücü Gençliğe ithafen ‘Hepiniz birer Türk Bayrağısınız, onu kirletmeyin, lekelemeyin’ sözünü gençlerimizin kendilerine şiar edinmesi gerekmekte ve bu yolda son nefese kadar azmini ve kararlılığını sürdürmesi gerekir” diye konuştu.