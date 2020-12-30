Meydan ve caddelere girişe sınırlama

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine "Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgede, sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda, turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar, il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (Bolu’da Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi, Demokrasi Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılacağı bildirildi. Genelgede, belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 15:36