“Meydanları dolduran milyonlar tek yürek oldu”

Haber: Aysun Beykoz

Ümit mesajında, Türk milletinin yokluk içerisinde nice badireler atlatarak, uğrunda can vererek kazandığı cennet vatanını, tarih boyunca bağımsızlığına göz diken iç ve dış mihraklara karşı savunduğuna dikkati çekti.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasıyla anayasal düzeni, birlik ve beraberliği bozmaya çalışan hainlerin, kurdukları alçakça planla darbe girişiminde bulunarak millet iradesini dahi yok saymaya kalkıştığını anımsatan Ümit, bu hainlerin, Türk milletinin bir avuç çapulcuya ne vatanını ne de iradesini teslim etmeyeceğini hesaba katmadığını vurguladı.

Ümit, darbe girişiminin yaşandığı gece, güvenlik güçleri ve meydanları dolduran milyonların tek yürek ve vücut olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hainlere "dur" dediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın Çanakkale'de yokluk içerisinde batıla karşı verdiği mücadelede olduğu gibi vatanını canından aziz bilen bu kahraman millet, yaşlısıyla, genciyle tanklara, uçaklara, sivillere atılan mermilere canıyla siper oldu. Evladını beşikte bırakıp cepheye koşan Nene Hatun'dan aldığı ilhamla analar, çocuklarıyla helalleşip inançla, iman gücüyle ölümü gözünde öldürerek hiç düşünmeden şehadete koştu. İşte böylesine kahramanlık destanıyla Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini, demokrasimize ve halk iradesine sahip çıkacağımızı, bayrağımızın inmeyeceğini, ezanımızın dinmeyeceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırdık" ifadelerini kullandı.