Meyve satın alınacak

10 KALEM MEYVE 2 KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Meyve satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 10 KALEM MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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