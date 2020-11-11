Meyve yetiştirmek isteyenlere müjde

Haber: N. Halid Altundal

Daha yeşil ve üreten bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığı projeleri aralıksız sürüyor. 11 Kasım 2019 yılından itibaren ülke genelinde rekor sayıda fidan dikimi ile ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak ilan edildi. Bu tarihten itibaren neredeyse her ağaç dikimi için Bakanlık tarafından destek projesi yer alıyor. Bu yılın Milli Ağaçlandırma Günü’nde müjdeli haber Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’den geldi. Fatih Metin meyve yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlara yüzde 65 hibe desteği verileceğini söyledi.

3 YILLIK BAKIMI ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ YAPACAK

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin müjdeli haberi Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde verdi. Metin hibe desteği hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “Buradan vatandaşımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Meyve yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşımıza Bakanlığımız tarafından destek verilecek. Kendinize ait dikim yapmak istediğiniz yeriniz varsa, başvuruda bulanabilirsiniz. 30 dönüme kadar birçok meyve ağacı türünde neredeyse tamamında bu desteği veriyoruz. Dikim için yapılan masrafın yüzde 65’i hibe olarak Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Ayrıca dikim yapılan alanın 3 yıllık bakımı Orman Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Kendi tarımsal üretimine hâkim, zengin bir Türkiye için bakanlığımız tarafından çok sayıda proje çalışması yürütülüyor. Tüm ülke genelinde olduğu gibi Bolulu vatandaşlarımızın da bu türlü destek projelerine katılım göstereceğini düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte verimli topraklar üzerinde bulunan coğrafyamızı, daha yeşil daha üretken bir noktaya taşıyabiliriz. Biz bakanlık olarak her türlü üretim desteğini vatandaşımıza vermek için hazırız. İnşallah bu proje de vatandaşımız tarafından iyi karşılanır ve iyi bir noktaya gelir.”