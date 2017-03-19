Haber: Aysun Beykoz

Şehitlikteki törene Vali Aydın Baruş, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, askeri ve sivil erkan, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

18 Mart Şehitler Günü Anma programı, Şehitlikte çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Şehitlikte düzenlenen törende Öğretmen Yarbay Hasan İmran tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İmran, “Hayatlarından vazgeçerek bizlere bir vatan ve özgür bir gelecek armağan eden şehitlerimiz, vatan size minnettardır. Bugün, gerektiğinde bizlerin de şehit olmaya söz verdiği gündür. Şehitlerimizin arkada bıraktıklarına sahip çıkacağımızın sözünü verdiğimiz bir gündür. Aziz şehitlerimiz bu vatanı bize ağır bedeller ödeyerek hediye ettiğinizin bilincindeyiz. Mezarınızda rahat uyuyunuz. Sizlerle kan kardeşiyiz. Biliniz ki, kanlarınızla yoğrulmuş bu aziz vatan toprakları cumhuriyetimizin ve devletimizin kuruluş ilkelerine bağlı olarak sonsuza dek yaşayacak ve ay-yıldızlı bayrağımız göklerde şanla, şerefle dalgalanmaya devam edecektir” dedi.

Vali Aydın Baruş'un Şehitlik Defterini imzalanmasının ardından İl Müftüsü Orhan Genç tarafından dua okundu.

Şehitlikte yapılan programın sonunda şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı ve dualar okundu.