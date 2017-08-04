Haber: Semih BAYKAL

İlimizin Mudurnu ilçesinde aç kalan ayılar merkeze indi. Aç kalan ayıların hedefinde ise mezarlar vardı. Ayılar indikleri köyler ve merkez mahallelerinde bulunan mezarlıklara girerek mezarları tahrip ettiler. Mezarlıklara vefat eden sevdiklerini görmeye gelen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen vatandaşlar sevdiklerinin mezarlıklarının halini görünce şaşkına dönerken, mezarların tahtalı bölgeye kadar kazındığını fark etti. Daha sonra izleri gören vatandaşlar işi yapanın ayılar olduğunu anladı. Yetkililer yapılan ihbarlar sonucu çalışmalarına başlayarak mezarları tekrar kapattı.