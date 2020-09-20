Mezarlık az kalsın yanıyordu

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz hafta Gerede ve Dörtdivan ilçelerimizde meydana gelen ot yangınları itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Gerede Dümenler köyünde yangın çıktı. Yangını ihbar alan Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen olay yerine koştu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

“BİLİNÇSİZ ATEŞ FACİAYA YOL AÇABİLİR”

Perşembe günü saat 14.20 sıralarında Dörtdivan’a merkezine bağlı Bayramlar Mahallesinde ot yangını çıktı. Zortu mevkiinde çıkan yangını ihbar alan itfaiye harekete geçti. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri vatandaşlara, “bilinçsiz ateş faciaya yol açabilir” uyarısında bulundu.

MEZARLIK AZ KALSIN YANIYORDU

Cuma günü öğleden sonra Gerede ilçesine bağlı Göynükören Köyü mezarlığında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınına Dörtdivan İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangın mezarlara sıçramadan söndürüldü.