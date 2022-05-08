Mezarlık krizi büyüdü!

Haber: C. Kutay Aykan

Gün geçtikçe işlek hale gelen Sağlık Mahallesi ve Beşkavaklar Mahallesi arasında bulunan Çakmaklar Mahallesi Mezarlığının ortasından geçen araç yolu yapılması için sabah saatlerinde çalışmalar başladı. Mezarlığın duvarlarını ve kaldırımlarını toplayarak çalışmalara başlayan Bolu Belediyesi ekiplerine, Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan engel olmaya çalıştı.

14 metre genişliğinde yapılması planlanan yola müsaade etmeyeceğini belirten Muhtar Candan, “Burası mezarlık. Sonradan buraya yol açacaklarmış. Buyurun açsınlar bakalım” diye konuştu.

“BUYURUN AÇSINLAR BAKALIM”

Muhtar İsmail Candan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Burası bizim mahallenin mezarlığı. Bu yol 13-14 metre genişliğinde açılmaz. Yaya için yol hemen üst tarafta var. Şuradan geçilir. Ana yol 100 metre yukarıda var. Bu yolun yapılmasının ne gereği var bana bir izah etsinler bakalım! Karşı tarafta bulunan binalardan birisine rant çekiyorlar bunlar.”

“Bu yol bulunduğumuz yerde bitiyor. Bunun gereği var mı? Bana açıklasınlar. Bizim burada yatan mezarlarımız var. Tek tek nasıl kaldıracaklar bunları. Öyle 2 tane eleman göndermekle olmaz burası. Şahısın yeri değil toplum yeri burası.”

“Buraya gerçekten yol açılabiliyorsa, kendileri gelsinler söylesinler. Bu mezarlık yolları ile kim ilgileniyorsa o gelsin açıklasın. mezarlık burası ya. Sonradan buraya yol açacaklarmış. Buyurun açsınlar bakalım. 14 metre genişliğinde yol mu olur?”

Bolu’nun Çakmaklar Mahallesi’nde bulunan ve yerleşimi 300 yıldan fazla olduğu iddia edilen mezarların üzerinden geçirilmek istenen yola Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan ve mahalle halkı tepki gösterdi. Olay yerine çok sayıda vatandaşın gelmesiyle birlikte Bolu Belediyesi protesto edildi. Yol çalışmasının başlaması için getirilen ağaç taşıma (Transplantasyon) makinası, yol çalışmasını başlatmak için hareket edince mahalle halkı kenetlenerek iş makinasının önünde durdu. Bir vatandaş, kendisini tekerleklerin arasına yatırarak aracın hareket etmesini önledi.

Olay yerine çok sayıda Cevik Kuvvet Ekibi ve Zabıta Ekibi geldi. Halkın tepkisini göstermesi, belediyenin yol çalışmasına başlamasını engelledi. Bir nevi mahalle sakinlerinin temsilciliğini üstlenen Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail candan; 300 yıldan eski bu mezarlıkların korunması ya da nakledildikten sonra çalışmalara başlanması için ter döktü.

Peki Bolu Belediyesi’nin yol çalışması başlatmasındaki amaç ne?

Bolu Belediye Meclisi tarafından 2015 yılında alınan kararla Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından taşıt yolu yapılması yönünde karar alındı. Bu kararın ardından belediyenin Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu güzergahta kayıtlı bir mezar bulunmadığı tespit edildi. Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında alınan karar doğrultusunda yol yapım çalışmalarına başlamak için bölgeye gitti.

Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan,

"Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar." Olayların gerginleşmesi üzerine Bolu Gündem Facebook canlı yayınımızda Mahalle Muhtarına cevap veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşanan gerginlikten sonra durumu sakinleştirmek için muhtarı özel numarasından aradı.

ÖZCAN: KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARIN GAZINA GELİYORSUN, BEN DE O YOLU AÇMAZSAM ADAM DEĞİLİM

“Tanju Bey sizi herkes dinliyor şu anda. Bu yol neden yapılıyor? Gaza gelmiyorum ben. Yol yapılacağını bilmiyordum” diyen mahalle muhtarına Tanju Özcan yalan söylüyorsun dedi. Oraya yol yapılma kararının eski yönetime ait olduğunu ve neden daha önce sesini çıkarmadığını söyleyen Tanju Özcan, “ben o yolu açmazsam adam değilim” dedi.

ÖZCAN: BUGÜNLÜK EKİPLERİ ÇEKİYORUM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ekipleri geri çekeceğini söyledi. İkili arasındaki diyalog çekişmesinin ardından muhtar,

“Sen ekiplerini çekmeden önce ben köylümü çekiyorum. Tanju Bey, Sen devam edebilirsin. Ver emrini. Size helal olsun hadi. Buyurun görüşün. Ben çekiliyorum artık. Bitiyor bizim görevimiz. Siz ne yaparsanız yapın.”

Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın olay yerine geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sözlerinden sonra ekiplere gelen emir üzerine çalışmalara başlandı. Mahalle sakinlerini yol kenarına çeken muhtar, ağaçların götürülmesini izledi. Ağaçlar kaldırıldıktan sonra yolun açılması için harekete geçen iş makinası, mezarların olduğu iddia edilen bölgenin üstünden geçti. Bu duruma öfkelenip iş makinesinin önüne koşan mahalleli tepkisini dile getirirken, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın olay yerine geldi. Belediye görevlileri ile tartışan Aydın;

“Allah aşkına böyle bir usul var mı? Ya bak herhangi bir yerden geçin ama mezarlık bura. Etmeyin ya. Mezarlıklar ve şehitlikler, mezarlar bozulamaz. Tahrip edilemez, kirletilemez. Evet. Başka imar zatıyla ilgili veya yeşil alan gibi yerler için değerlendirilemez. Mezarlıklar mezarlık kaydı bile olmasa eğer vatandaş mezarlık demişse bunun haricinde bir yer için kullanamazsınız. Bunun için bakanlıktan da izin gerekiyor. İmar düzenlemesi olması yeterli değil.”

Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın ısrarı neticesinde zabıta ekipleri ve işçiler mezarlıktan çıkarıldı. O esnada iş makinesinin mezarlıktan kaldırılmaması durumu yine gerginleştirdi.

BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI RASİM ÖZDEMİR DE GELDİ

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’de Çakmaklar Mahallesine gelince Aydın ile arasında sert tartışmalar yaşandı. Özdemir, alınan bu kararın AK Parti döneminde alındığını belirterek Aydın’ı şov yapmakla suçladı. İkili arasında yaşanan gerginlik sırasında bazı kişilerin Özdemir’in üzerine yürümeye çalışması dikkat çekti. O anlar Bolu Gündem ekranlarına yansıdı.

GECE OPERASYONU

Bolu Belediyesi ekipleri, gündüz mahalle sakinlerinden gördükleri tepkinin ardından gece 03:30'da Çakmaklar Mezarlığı'nın ortasından yol geçirmek için çalışma başlattı. Ekipler yine mahallelilerin sert tepkisiyle karşılaştı.

Tüm yaşanan bu gelişmelerin ardından belediye ekipleri gece 03:30'da mezarlığa gelerek yarım kalan çalışmalara devam etti. Gün ağarana kadar yolu bitirmeyi hedefleyen ekipler, yine mahalle sakinlerinin engeline takıldı. Gece yarısı iş makinelerinin çıkardığı sesler üzerine mezarlık bölgesinde toplanan mahalleliler ekiplere büyük tepki gösterdi. Tepkiler üzerine ekipler iş makineleriyle tekrar alandan ayrıldı. Mahalle sakinleri, mezarlık içerisinden yol geçirmemek adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

AK PARTİLİLER MAHALLELİLERLE NÖBET TUTTU

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve parti yönetiminden bazı isimler gece yarısı çalışma yürütülen bölgeye geldi. AK Partililer, mahalle sakinleriyle birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar mezarlık bölgesinde nöbet tuttu. Burada bir açıklama yapan Suat Güner, "Gece yatağımızdan kalkarak buraya geldik. Gece yarısı şafak operasyonu gibi bir şey yapmaya çalıştılar. Mezarlıklar bizim için uhrevi yerlerdir. Ama maalesef mezarlığa kepçe ile giren bir zihniyet var. Gecenin bir yarısı burada ne yapmaya çalışıyorsunuz. Hırsız gibi gece yarısı neyin nesi bu. 'Yolu açmazsam adam değilim' diyen Tanju Özcan'a mahalle halkı müsade etmeyecek. Burada mevzuata aykırı bir durum söz konusu." dedi.