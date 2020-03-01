Mezarlık ziyaretine gelenlere ikram

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlediği lokum dağıtımı Regaib Kandilinde de devam etti. Gerede Belediyesi tarafından ilçe mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, vefat etmiş aile büyüklerine ve yakınlarına dualar okurken, mezarlık çıkışına kurulan stantta yaklaşık 100 kilogram lokum ve gül suyu ziyaretçilere ikram edildi. Yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği ilçe mezarlığındaki uygulama ziyaretçilerin beğenisini kazanırken, vatandaşlar başta Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeline teşekkür ettiler.

Mezarlığa ziyarete gelenlerin kandilini kutlayan Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; "Şehir mezarlığımıza vefat eden yakınlarını ziyarete gelen hemşehrilerimize mübarek üç ayların müjdeleyicisi olan Regaib Kandilinde lokum ikram etmeyi devam ettiriyoruz. Yaptığımız bu uygulama hemşehrilerimizin de beğenisini kazanıyor. Bu vesile ile öncelikle tüm İslam Âleminin Regaib Kandilini kutlar İlçemize, Ülkemize ve tüm Müslümanlara Cenabı Hak’tan hayırlar getirmesini niyaz ederim” dedi.