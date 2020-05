Mezbahanın bayram mesaisi

Haber: N.Halid Altundal

4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasından önce birçok vatandaş market, kasap ve kuruyemişçilere akın etti. 4 günlük gıda ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar kasaplarda adeta et bırakmadı. Kasaplardaki et stokunun azalması üzerine Bolu Birlik Et A.Ş. aldığı özel izinle Ramazan Bayramının 3. günü mezbahanesinin çalışacağını duyurdu. Konuyla ilgili Birlik Et’ten yapılan açıklamada, “Bolu Belediyesi Mezbahanemiz, kasaplarımızın et stokunun azalması sebebiyle 26 Mayıs 2020 Salı günü ‘Özel İzinli Olarak’ belirtilen şartlarda çalışacaktır. Mezbahaneye yalnızca hayvan sevkini gerçekleştirecek nakliye şoförü ve aracı gelecektir. Hayvan sahibi ve kasabın mezbahaneye gelmesi yasaktır. Kesimi gerçekleşecek hayvanın mezbahaneye tesliminde hangi kasap için kesileceğini beyan etmesi yeterlidir. Kesimi yapılacak hayvan için sevkiyat öncesi Köy muhtarından; mezbahaneye sevkiyatı yapacak şoförün Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası, Araç plakası yazılı izin belgesi alması gerekmektedir. Üretici ve kasaplarımıza ilanen duyurulur” ifadelerine yer verildi.