“Mezbelelik alan buradan kalkacak”



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Genel Meclisi Temmuz ayı 2. Oturumu gerçekleşti. Toplantının ilk gündem maddesi olan Seben ilçesi Korucuk köyü, yukarı mahallesine içme ve kullanma suyu olarak Kalınca membaının Q=0,12 lt/sn.lik kısmının tahsisinin yapılmasıyla ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.Toplantının ikinci gündem maddesi, mülkiyeti il özel idaresine ait İzzet baysal caddesindeki iş merkezinde bulunan fiziksel engelli ve gönüllülerin sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bolu belediyesine ait tahsisi yapılan 94-H nolu dükkânının tahsis süresinin uzatılması ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

KIZILAY OTOPARKI

Toplantı gündeminin üçüncü maddesinde ise mülkiyeti il özel idaresine ait ilçe, tabaklar mahallesinde tapunun 99 ve 100 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için Bolu Belediye başkanlığınca hazırlanan projenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10/f maddesi görüşülmek üzere meclis üyelerinin oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Toplantıda İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, 3’ncü gündem maddesi olan Kızılay Otoparkı meselesini görsellerle anlattı.

“OTOPARK İHTİYACI VAR”

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuyu Bolu Belediye meclis toplantısında gündeme getirmişti. Başkan Özcan konu hakkında “projeler aslında bakarsanız bizim seçim vaatlerimiz arasındaydı. Eski Belediye Başkanı burayı almak için çok mücadele etti. Sonucu ne oldu özel idare davayı kazandı. Biz diyoruz ki bura şehrin göbeği buraya çok katlı bina yapılmasına biz karşıyız. Otopark ihtiyacı da var diyoruz ki yer altına bir kat inelim otopark ihtiyacı da var, 13 tanede dükkan çıkıyor. Dükkanlar da sizin olsun, dükkanları da siz işletin otoparkı da siz işletin sadece üstünü biz yeşil alan olarak kullanalım teklifimiz buydu. Özel idareden para istemedik. Özel idareden dükkan istemedik. Biz yapalım, size devredelim dedik. Ancak Sayın Valimiz topu il genel meclisine atmış. İl özel idaresinin bir genel sekreteri var birde başkanı var. Sayın valimiz özel idarenin başkanı. Bu konuyu il genel meclise havale ettim demiş. Reddettim dememiş bize verdiği cevapta. İl genel meclisi bize niye hayır diyecek. ben önümüzdeki günlerde teklif edeceğim zaten bir vatandaş olarak buranın otopark olarak kullanılmasını. Burada otoparka ihtiyaç var. Teklifimiz buydu son derece samimiydi. Şehri güzelleştirme adına biz yapalım dedik. Bir de bir şey var yeni başvurmuşuz gibi laflar var. Biz bu konuyu önce şifahen ilettik çok oldu” demişti.

“2500 TL PARA ALINDI MI? MÜMKÜN DEĞİL”

İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, konu hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Kızılay Otoparkı ile ilgili mecliste görsellerle bilgilendirme yapan Beykoz, “Belediyenin yapmış olduğu bir çalışmayı sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Saygıdeğer arkadaşlarım Kızılay Parkı’nı hepiniz bilmektesiniz. Bu Kızılay Parkı’nın toplam metraj alanı 3250 metrekare. Bu 3250 metrekare arazinin yarısı Bolu Belediyesi’ne ait yarısı da özel il idaresine ait. Bundan evvelki Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz oraya greyderleri çekip Özel İdareyle valiyle çatışmalarından sonra orada çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Daha evvelinden araya rezidans yapılmasıyla ilgili olaylar çıktı. Geçmişi çok deşmenin bir anlamı yok ama 18. maddeden dolayı eski Belediye Başkanı buranın yarısını almaya kalktı. Mahkemeye gidildi. Sonucunda da buranın tamamen Özel İdare’ye ait olduğu bilgisi geldi. Şu anda arkadaşlarımızın çalıştığını biliyorum. Burası Boluspor’akiraya verildi 2500 TL’ye. Yaklaşık 10 yıldır da Boluspor'da kirada. 2500 TL para alındı mı? Mümkün değil. Bolusporhepimizin ortak değeri ve orada çok kötü bir görüntü var. Şehrin tam göbeği. Yanında bir Anıtpark inanılmaz güzellik. Onun karşısında çok güzel bir vali konağımız var. Bunların yanında gerçekten metrajı çok küçük ama değeri büyük olmasına rağmen değerini taşıyamayan bir yer var. Bolu belediyesi bu bağlamda bir hazırlık yaptı. Yapmış olduğu hazırlığı ben size anlatayım. 2 tane basketbol sahası, bunun hemen yanında bir seyir terası, oturma yerleri var çocukların tırmanabilecekleri bir duvar var. Küçük de olsa bir havuzumuz ve yürüyüş yolları var. Aşağıda da 180 araçlık bir otoparkımız var. Burayı Bolu Belediyesi yapacak bu görmüş olduğunuz dükkanlar toplam 390 metrekare civarında. Buraya dükkanlar yapılacak. Bu dükkan metrajları 10-13 tane dükkan ama bunu İl Özel İdaresinin teknik elemanlarıyla da konuşarak 30 metrekare yerine 50 metre, 50 metrekare yerine 80 -100 metrekare gibi bir planlama yapılarak dükkanlar büyütülebilir. Bu tamamen özel iradeyle belediyenin arasındaki ortak paydada yapılacak bir çalışmayla ortaya çıkacak yani bu mezbelelik alan buradan kalkacak ve bu dükkanlar İl Özel İdaresine de teslim edilecek. Özel İdarenin kendi malı olacak. Hem o mezbeleliği ortadan kaldırmış olacağız hep beraber hem de o dükkanlardan ciddi bir gelirimiz olacak. Bu gelirle gelen para hiç kimsenin cebine girmeyecek. Bu para yine köylerimize Bolumuza dağıtılacak ve buralarda kullanılacak. Bu yapılan iş merkezi sonuçta belediye Bolu Belediyesi, bizim belediyemiz. İl özel idaresi, bizim özel idaremiz ve bu memleket bizim. Ya burada çok güzel bir projeye evet diyeceğiz ki sizlerde ilçelerden geldiğinizde çocuğunuzu götürebileceğiniz, rahat nefes alabileceğiniz terasta oturup bir bardak çay içerken basketbol maçlarını izleyip oradaki gençlerin vakit geçirmelerini çok rahat görebileceğiniz bir güzelliği yaşayacağız. Ya da mevcut haliyle devam edecek, kağıt üzerinde ücretli ama Bila bedel gibi o mezbelelik hal devam edecek. Burayı tamamen sizin vicdanınıza, bilgilerinize, sunmuş olduğum sunumu da sizlerin kendinize teslim ediyorum” diyerek anlattı.

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer konu hakkında hazırlıksız olduğunu ve bilgi sahibi olmadığını dile getirdi. Bolu Belediye başkanlığınca hazırlanan projenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10/f maddesi görüşülmek üzere meclis üyelerinin oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.