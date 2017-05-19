Haber: BMA

Sakarya Ortaokulu, 8. sınıf öğrencileri, yoğun geçen TEOG hazırlık yılının ardından mezuniyetlerini büyük bir coşku ile Narven’de kutladı.

Nazlı Göl Kafe’de düzenlenen mezuniyet balosu, canlı müzik eşliğinde akşam yemeği ile başladı. Kep takma töreni ile devam eden baloda çocuklarının mutluluğunu paylaşan veliler duygulu anlar yaşadı.

Mezun olan öğrencilerin ilkokul öğretmenleri Hülya Ertekin de düzenlenen baloya katıldı. Öğrencilerinin mezuniyet coşkusuna ortak olan ve çok duygulandığı belirten Hülya öğretmen, “ Hepsi benim canlarım. Okula ilk başladıkları günü dün gibi hatırlıyorum. Bugün 8. Sınıfı başarı ile bitirdiler. Bütün çocuklarımla gurur duyuyorum” dedi.

Öğrenci velileri ile birlikte kesilen mezuniyet pastasının ardından dans ederek doyasıya eğlenen öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi. Öğrenciler gece boyunca öğretmenleri ve velileri ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu coşkulu günü ölümsüzleştirdiler.