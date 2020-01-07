MGK Genel Sekreteri Bolu’daydı

Haber: N. Halid Altundal

İlimize gelen Milli Güvenlik Kurulu(MGK) Genel Sekreteri Vali Seyfullah Hacımüftüoğlu, Bolu Adalet Sarayı’nı ziyaret etti. MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu’nu burada Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman karşıladı. Ziyarette Seyfullah Hacımüftüoğlu’na Önder Yaman’ın yanı sıra Bolu Valisi Ahmet Ümit ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp de eşlik etti. Yeni Adliye Binasını gezen MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yaman’dan bilgi aldı.

Gerçekleşen ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimiz, Vali Sayın Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Bolu Valimiz Sayın Ahmet Ümit Bolu Adliyemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.