MGM’den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden(MGM) yapılan duyuruda hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve vatandaşların sıcaktan korunmak için önlem alması gerektiği belirtildi.

MGM’den sıcak hava uyarısı

Haber: Birol Ertunç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden(MGM) yapılan son değerlendirmelere göre; Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde 5-10 derece artacağı duyuruldu. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hafta içi bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Ayrıca MGM verilerine göre hava sıcaklıklarının ilimizde ise 32 dereceye kadar ulaşacağı belirtildi.

Öte yandan MGM, beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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