MHP-Ak Parti ittifakı yok

15 gündür sürekli kamuoyunda kasıtlı olarak algı oluşturmak için yapılan çalışmalar boşa çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran Ankara’da genel başkanı Bahçeli ile görüşmesinin ardından Bolu’ya dönerek gece saat 22.30’da parti il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Çok sayıda partilinin katılımıyla yapılan açıklamada Başaran son günlerde kamuoyunda tartışılan ittifak konusuna son noktayı koydu. MHP İl Başkanı Cihan Başaran yaptığı basın açıklamasında, “MHP bu yıl ellinci yılını kutluyor. Biz 50. Yılını kutlayan genç dinamik bir davayız. Bizim davamız hakikat davası, bizim davamız millet davasıdır. MHP büyük bir sevdadır. Uzun süredir kamuoyunda Cumhur İttifakının bir parçası olan MHP’nin adaylarını çekip çekmeyeceği merak edilmektedir. Cumhur İttifakının Bolu’yu kapsayıp kapsamayacağı meselesi kamuoyunda uzun süredir spekülasyon konusu edilmektedir.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadri Durmaz’a 31 mart seçimleri için bize ne emrediyorsunuz diye sorduğumda, ‘Bolu için herhangi bir ittifak görüşmemiz yoktur. Bolu’da MHP hem merkezde hem de ilçelerde kendi adaylarıyla beraber davamızı temsil edecektir’ dedi” ifadelerini kullandı.

Bolu'da Ak Parti ile ittifak yapılmayacağını ve 31 Mart yerel seçimlerine kendi belediye başkan adayları ile seçime gireceklerini belirten Başaran tartışmalara son noktayı koymuş oldu.