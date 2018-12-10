Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 152 belediye başkan adayının, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla kesinleştiğini belirtti. MHP, Afyonkarahisar'da Fatih Çetinkaya'yı, Aksaray'da Sefer Alkan'ı, Amasya'da Mehmet Sarı'yı, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci'yi, Bilecik'te Akın Atakan'ı, Bingöl'de Mehmet Ziya Buyankara'yı, Bitlis'te Mehmet Yılmaz'ı, Edirne'de Recep Kozan'ı, Gümüşhane'de Sabri Varan'ı, Iğdır'da İsa Yaşar Tezel'i, Yalova'da Murat Aslanhan'ı ve Yozgat'ta ise Mehmet Erdemir'i belediye başkan adayı olarak gösterdi.

MHP’den yapılan açıklamada ise Bolu’dan üç isim yer aldı. MHP İlimizin Yeniçağa ve Kıbrıscık İlçesi ile Karacasu Belde Belediye Başkanlarını açıkladı. Açıklamaya göre; Kıbrıscık İlçe Belediye Başkan Adayı Ersin Ercan, Merkez İlçe Karacasu Belde Belediye Başkan Adayı Halit Belen ve Yeniçağa İlçe Belediye Başkan Adayı Zeki Mustafa Egeci oldu.