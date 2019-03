“MHP Belediye Başkan Adaylarının kefili benim”

Haber: Gönül Olutürk

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Zonguldak mitingine katılmak için Mengen’den geçen MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi Mengen de MHP Bolu teşkilatları karşılayarak bir sürpriz yaptılar. MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran ile görüşen Bahçeli, Başaran’ın konvoya katılarak Zonguldak mitingine katılmasını istedi. Mitinge katılmak için yola çıkan MHP Lideri ve Bolu Teşkilatları miting öncesi basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. MHP İl Başkanı Başaran burada Genel Başkan Bahçeli’ye Bolu’yla ilgili raporunu sundu. Gerçekleştirilen toplantı sonrası bir basın açıklaması yapan İl Başkanı Cihan Başaran konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanımızı Mengen ilçemizde karşıladık, vakit kısıtlı olduğu için Zonguldak Mitingine gelmem talimatını verdiler. Zonguldak’ta yapılan basına kapalı görüşmede Sayın Genel Başkanımıza Bolu hakkında bilgiler sundum. Bolu merkezde Cumhur İttifakı ile seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, MHP seçmeninin Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin’e tam destek vermesi için mitinglerde, sahada, STK toplantılarında ve basın açıklamalarında bizzat yer aldığımızı belirttim.”

İlçelerdeki seçim çalışmalarına ilişkin de Devlet Bahçeli’ye bilgi verdiğini ifade eden Başaran ayrıca, “MHP adaylarının her ilçemizde Belediye Başkanlığını kazanarak hizmet etmeye çok istekli olduklarını ve MHP Belediye Başkan adaylarının seçimi kazanmak amacıyla çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini rapor ettim. Her ilçemizin özellik arz eden durumlarını da belirterek çözüm önerileri ve sözler aldım. Her ilçemizde, ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımızın elini güçlendirecek sözlerle dönüyorum. Bu sözler Devlet sözü” diye konuştu.

BAHÇELİ: “MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ KEFİLİ BENİM”

Başaran son olarak, görüşmelerinde bütün MHP Belediye Başkanı adaylarına MHP Lideri Bahçeli’nin başarılar dileyerek, “MHP adaylarının kefili benim, adaylarımızın söz verdikleri projelerin gerçekleşmesi için bizzat ben takipçisi olacağım ve bütün projelerin yerine getirilmesi için elimden gelen desteği vereceğim” açıklamasını yaptığını belirtti.