MHP Bolu, Aday Tanıtım Toplantısına hazırlanıyor

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimler için hazırlıklarını sahada aralıksız sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu Teşkilatı, Aday Tanıtım Toplantısına hazırlanıyor. 17 Şubat Pazar günü saat 18.00’de 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda düzenleneceği açıklanan Bolu Aday Tanıtım Toplantısı için MHP İl Başkanı Cihan Başaran bir davet metni paylaştı. MHP İl Başkanı Başaran davetinde, “17 Şubat Pazar günü gerçekleştireceğimiz Aday Tanıtım Toplantısına tüm Bolulu hemşerilerimizi davet ediyoruz. İl, İlçe ve Belde Belediye Başkan Adaylarımızı tanıtacağımız programımızda bir araya gelerek Bolu’nun Ehline Emanet olduğunu, Bolu’da Milliyetçi Hareket Partisi ile üretken belediyeciliği getireceğimizi hep birlikte tüm Bolu’ya ilan edeceğiz” dedi.