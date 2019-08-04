MHP Bolu Heyeti’nden Bahçeli’ye ziyaret

Haber: BMA

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, İl Başkan Yardımcıları Ayhan Çelikkol ve Mehmet Başaran, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Erhan Bayram geçtiğimiz gün Ankara’da temaslarda bulundu. MHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden MHP Bolu Heyetini, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli makamında kabul etti. MHP İl Başkanı Başaran, Yerel Seçimler sonrası ilimizde yürütülen çalışmalar ve planlanan işlerle ilgili Genel Başkan Bahçeli’ye bilgiler verdi. Ziyarette Göynük Belediye Başkanı Çankaya da MHP Genel Başkanına ilçede belediye olarak yaptığı çalışmaları anlattı.

MHP Bolu Heyeti, Devlet Bahçeli’nin yanı sıra MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ı da ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2019, 11:06