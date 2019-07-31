MHP heyetinden Dörtdivan ziyareti

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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Cihan Başaran, beraberinde İl Başkan Yardımcıları Mehmet Başaran ile Ayhan Çelikkol ve 31 Mart Yeniçağa İl Genel Meclisi Adayı Ersin Ersin Baş ile birlikte geçtiğimiz gün Dörtdivan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette MHP Bolu İl Heyetine 31 Mart Yerel Seçimleri Dörtdivan İl Genel Meclis Üyesi Adayları ve Dörtdivan Ülkü Ocakları Başkanı eşlik etti.

MHP İl Başkanı Başaran ve beraberindekiler ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı. Cihan Başaran ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “31 Mart Dörtdivan İl Genel Meclisi Adayları Rasim Özdemir ve Hilmi Gültekin ile kıymetli hemşehrim Hasan Bağrıyanık kardeşimiz ile kıymetli muhtar arkadaşımız İbrahim Özdemir'e, Dörtdivan Ülkü Ocağı Başkanı Cihan Özer'e bizleri en güzel şekilde karşıladıkları ve dost sohbetleri için çok teşekkür ederim” dedi.