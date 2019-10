MHP İl Başkanı: “Tanju Özcan yanılıyor”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz hafta İngiltere’de CHP’liler Birliğinde katıldığı panelde Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) ve Cumhur İttifakı ile ilgili sarfettiği sözler sonrası MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran yazılı bir basın açıklaması yaptı. MHP İl Başkanı Başaran açıklamasında şunları söyledi: “CHP İngiltere Panelinde, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı ile ilgili konuşma yapan Sayın Tanju Özcan yanılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz. Bir beklenti içerisin de bulunmuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni, Türkiye üzerine oynana oyunları net bir şekilde görmüş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği, Cumhur İttifakına tam destek vermişlerdir. MHP seçmeni, verdikleri bu desteği hiçbir suretle sorgulamıyorlar ve rahatsız da olmuyorlar. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakına destek verirken hiçbir beklentisi olmadığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de karşılıksız desteklediğini en başında beyan etmiştir. MHP seçmeni de Liderin bu duruşuna ve bu ülkeyi karşılıksız sevgisine tam destek vermiştir. MHP, Türk Milletini karşılıksız sevmektedir. Bu nedenle bizim çocuklar iş bulabilir mi kaygısı da hiç olmamıştır. Bizim kaygımız ve tarafımız, dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bu vatanın evlatları, Türk Milletinin evlatlarıdır. Bizim kalbimiz her zaman Türkiye’dir. MHP’li iş adamları ihale pastasından pay alabilir mi yaklaşımını da, Devlet ihalelerini bir pasta olarak görülmesini de doğru bulmuyorum. İhaleleri siyasi partiler kazanmaz, şirketler kazanır. Kamu İhale Kanunu gereğince, İhaleler zamanından önce ilan edilip taliplilere duyurulur. Her Türk vatandaşı ihale şartlarını taşıyorsa, istediği ihaleye girebilir, istediği ihaleyi kazanabilir. Ülkücü Milliyetçi irade güçlü ve sağlam temelleri olan bir yapıdır. Hiçbir Kamu çalışanı kardeşimiz yalnız değildir, sahipsiz değildir. Haksızlığa ve zulme uğrayan her vatandaşımızın yanında durduk, durmaya da her daim devam edeceğiz. Vatana ihanet edenler ve hainlerin işbirlikçileri hariç her vatandaşımızın derdi ve kederi bizim derdimiz ve kederimizdir. Tarafımız Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyetidir. MHP, büyük Türk milleti için her türlü bedeli ödemeye kararlılıkla hazırdır.”