MHP İl Teşkilatları "Ramazan Paylaşmaktır" diyerek İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Milliyetçe Hareket Partisi İl Başkanlığı, ‘Ramazan bir hatırlatma, dayanışma ve paylaşma ayıdır’ Bu mübarek ayda, ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

MHP İl Başkanı Cihan Başaran yaptığı açıklamada, “Bu duygularla, Ramazan ayı süresince yapacağımız organizasyonları iş birliği ve güç birliği içinde paylaştık. Bu gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 650 adet gıda kolisini dağıtmaya başladık. Ay sonuna kadar İlçe Teşkilatlarımız ile birlikte bu sayıyı daha da artırarak yaklaşık 1500 eve gıda kolisi ulaştırmayı planlıyoruz. Ramazan ayı boyunca MHP teşkilatlarımız ile birlikte vatandaşımıza ulaşmaya, ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya niyet ettik. Bu ayı ihya etmemize vesile olan bütün kardeşlerime ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum” dedi.