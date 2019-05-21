MHP ve Ülkü Ocakları’ndan iftara davet

Haber: Aysun Beykoz

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı 22 Mayıs Çarşamba günü iftar programı düzenleyecek. MHP MYK Üyesi Ahmet Yılmazer’in de katılacağı iftar programıyla ilgili yapılan duyuruda MHP İl Başkanı Cihan Başaran ve Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, “Her Ramazan Ayı olduğu gibi bu yılda düzenlediğimiz iftar programı ile vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz. Düzenlediğimiz iftara tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerini kullandı.

Alpağut Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarında bulunan Muhtarın Yeri adlı restoranda düzenlenen iftar programına katılımın yoğun olması bekleniyor.