MHP ve Ülkücüler bayramlaştı

Haber: Aysun Beykoz

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu Teşkilatları ile Bolu Ülkü Ocakları, düzenledikleri bayramlaşma töreninde buluştu. Yoğun katılımın olması dolayısıyla İzzet Baysal Caddesi üzerinde düzenlenen bayramlaşma törenine, MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreni sonrası MHP İl Başkanlığı binasına geçen MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, burada yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ramazan Bayramı’mız kutlu olsun, Rabbim bugüne eriştirdiği gibi daha nice Ramazan Bayramlarına bizleri sağlık, sıhhat, birlik, beraberlik ve dirlik içinde ulaştırsın. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Bayrama ulaşmak, kurtuluşa ulaşmaktır, Rabbim bütün ümmeti Muhammed’i, kurtuluşa erişenlerden eylesin. Bugün çok mutluyum, çünkü aramızda 50 yıl önce bu davayı, bu hareketi başlatan büyüklerim yanımızda. Onlardan teslim aldığımız bu sancağı, yere düşürmemek ve yüceltmek için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Kıymetli büyüklerim; dava emin ellerde, sizler emin olun, sizlerden aldıkları sancağı yüceltmek için bu kardeşlerim koşturacaklar, bir an olsun durmayacaklar. Bu vesile ile tüm Bolu Halkının ve Yüce Türk Milleti’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum, Rabbim nice bayramlara huzur içerisinde ulaştırsın, Rabbim, birlik beraberliğimizi, düzenimizi, kaynaşmamızı arttırsın, özellikle bugünlerde çok ihtiyacımız olan bir talep bu. Bugün ve bugünden sonraki her gün Rabbim bizleri birlik beraberlik içinde eylesin, Yüce Türk Milleti’nin kaynaşmaya, beraber olmaya, sımsıkı bağlanmaya çok ihtiyacı olduğu günlerde, Rabbim Türk Milleti’ni her daim muzaffer eylesin. Ne mutlu Türk’üm diyene.”