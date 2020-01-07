MHP Yeniçağa İlçe Başkanı atandı

Haber: N. Halid Altundal

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Başkanları toplantısı Geçtiğimiz Pazar günü ilimiz Yeniçağa’da yapıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan Ersin Baş’ın MHP Yeniçağa İlçe Başkanlığına ataması yapıldı. Baş için atama töreni düzenlendi.

“YENİÇAĞA İLÇEMİZE ÇOK BÜYÜK KATKILAR SUNABİLECEĞİNİZE İNANDIK”

Törende konuşan MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, “Değerli dava arkadaşlarım, MHP’nin çok kıymetli üyeleri ve yöneticileri, bu gün Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin onayı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın takdirleri ile Yeniçağa İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak atanmanızı kutlamak için toplandık. Biz sizleri 31 Mart’ta saha da gördük, sizlerin ne kadar başarılı ve azimli olduğunuza şahitlik ettik. Yeniçağa ilçemize çok büyük katkılar sunabileceğinize inandık. İlçe Başkanlığına atanan Ersin Baş kardeşimi ve siz değerli yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. İlçe Başkanlığı Yetki Belgesini hayırlara vesile olması ve Yeniçağa’ya hizmetler getirmesi dileklerimle takdim ediyorum” dedi.

BAŞARAN: “CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞINIZDAN HİÇ KUŞKUM YOKTUR”

MHP İl Başkanı Başaran açıklamasında ayrıca, “Değerli dava arkadaşlarım, 31 Mart 2019 tarihinde, Göynük ve Mudurnu ile 2 Belediye Başkanlığı, Gerede ve Göynük ile 2 İl Genel Meclis Üyeliği, 22 Belediye Meclis Üyeliği kazanarak, seçimlerden en büyük başarı ile çıkan parti MHP’dir. Gelecek dönemlerde aynı başarının Yeniçağa da yaşanabilmesi için canla başla çalışacağınızdan hiç kuşkum yoktur. 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Yeniçağa milletvekillerinin çıkarılmasında belirleyici bir güç olacaktır. Yeniçağa’dan başlayıp Bolu’ya sıçrayacak başarılı çalışmalar sizlerin eseri olacaktır” diye konuştu.

BAŞ: “BAŞARIYA ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM”

Göreve yeni atanan MHP Yeniçağa İlçe Başkanı Ersin Baş ise konuşmasında şunları: “Bizleri bu göreve layık gördükleri için Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. İlçe başkanı olarak beni Genel Merkeze tavsiye eden, bana güvenen kıymetli il başkanım, Cihan Başaran’a teşekkür ediyorum. Yeniçağa’da yeni bir dönem başlatacağımıza ve MHP’yi Yeniçağa da başarıya ulaştırmak için çalışacağımıza söz veriyorum“ dedi.

Törenin ardından MHP İlçe Başkanları toplantısına geçildi. İlçe Başkanları ile mali ve hukuki konularda istişarelerde bulunulduktan sonra toplantı sona erdi.