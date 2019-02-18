MHP’den aday tanıtımında gövde gösterisi

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu Teşkilatı, Aday ve Proje Tanıtım Toplantısı düzenledi. 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa MHP MYK Üyeleri Abdullah Bahadır Alperen ve Ahmet Yılmazer, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İbrahim Doğan, MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları, Ülkü Ocakları yöneticilerinin yanı sıra MHP Belediye ve İl Genel Meclisi üye adayları, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

“BOLU’YU GELECEĞE TAŞIMAYA HAZIRIZ”

Mehteran konseri ile başlayan programda Yasin Başaran ve Erkan Bekmez konserleri ile katılımcılar gönüllerince eğlendi. Konserlerin ardından programın açılış konuşmasını MHP İl Başkanı Cihan Başaran yaptı. Başaran konuşmasında şunları söyledi: “50. Kuruluş Yılımızı geçtiğimiz hafta kutlamaya başladık. Sancağı devir aldığı günden buyana bu günlere erişmemizde en büyük emeği olan Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli ye ve yanında sarsılmaz bir imanla dimdik duran siz dava arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlıklarımız hızla devam ediyor, Bugün Bolu Merkezi ve İlçeleri Belediye Başkan Adaylarını tanıtacağız. Her biri kıymetli ve her biri aday olduğu Belediye Başkanlığını başarı ile yapabilecek inanmış kişilerdir. Daha güzel ve yaşanabilir bir Bolu hedefleyen, çocuklarımıza daha mükemmel bir gelecek ve güçlü bir Bolu bırakabilmek için çalışamaya azmetmiş adaylardır. Belediyecilik sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, park alanları yapmak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmakla bitmeyen bir hizmet kurumudur. Belediye Başkanları, yeni yatırımların Bolu ya gelmesine, yeni iş alanlarının açılmasına, mesleki, sanayi ve ticari alanda Bolu’nun gelişmesine en büyük destektir. Biz MHP olarak bu güce sahibiz. Bolu’nun 5 yıllık kalkınma planını yazmaya hazırız. Bolu’yu geleceğe taşımaya hazırız.”

“BU SEÇİMDE BİZE BİR FIRSAT VERİN”

Son olarak hiçbir kardeşinin 3 hilali göremediği yere oy vermeyeceğinin altını çizen Başaran, “Bolu merkezde ve İlçelerde, sizlere Üretken Belediyecilik anlayışını ve hizmetini vermek istiyoruz. Bunun için sizden bu seçimde fırsat istiyoruz. Biliyorsunuz Bolu da daha önce CHP ve sonra AK Parti uzun yıllardır Belediye Başkanlığı yaptı. Bolu’da daha önce Milliyetçi Hareket Partisine bu fırsatı hiç verilmedi. Bu seçimde bize bir fırsat verin. MHP’nin Üretken Belediyecilik anlayışı ile sizi buluşturalım, Bolu’ya hizmet sevdamızı size ispatlayalım. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş, ancak bir kopup giden, ama gözü de gönlü de üç hilal de olan, bir hatadır yaptık diyen, samimi pişmanlık yaşayan arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin mesajında, diyor ki ‘Onlara sadece kapımızı değil gönlümüzü de açtık.’ Belediye Başkanı Adayı olarak bu gün sahalarda, Ülkücü Milliyetçi oylarına talip olanlar, listelerinde eskiden MHP saflarında yer alan birilerine yazanlar, seçim programlarında milliyetçi olduklarını vurgulayanlar, kardeşlerimizle çektirdikleri hatıra fotoğraflarını seçim malzemesi yapanlar… Boşuna uğraşmayın. Ülkücü Milliyetçi hiçbir kardeşim 3 hilali görmediği hiçbir yere oy vermez” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMAK DURUMUNDAYIZ “

Başaran’ın konuşmasının ardından kürsüye MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz geldi. Yılmaz konuşmasında, bu ülkeyi karşılıksız sevdiklerini belirterek, “Değerli Bolulu arkadaşlar önümüzde zor bir süreç ve 40 gün var. Hepimiz bir İbrahim Başkan gibi son ana kadar yoğun program götürüp, çalışmak durumundayız. Hepimiz yorulacağız. Hepimizin sıkıldığı dönemler olacak. Hepimizin kollarının, bacaklarının, dizlerinin ağrıdığı dönemler olacak. Şunu bilin ki hiç birimizin ağrısı Fırat Çakıroğlu’nun ki kadar olmayacak. Hiç birimizin yorgunluğu Mustafa Pehlivanoğlu kadar olmayacak. Hiç birimizin sıkılması, sırtındaki ter evinde ailesi ile otururken şehit edilen il başkanları gibi olmayacak. Biz diyoruz ki onlar bize hakkını helal etsin. 50 yıldır süren bir davanın neferleriyiz. Onlardan helallik isteyebilmek için terimizin son damlasına kadar bu mücadeleyi götürmek zorundayız” dedi.

“UYKU ORUCUNA GEÇECEĞİZ”

Ümit Yılmaz’ın ardından MHP MYK Üyesi Ahmet Yılmazer salonu dolduran kalabalığa hitap etti. 7 Haziran seçimlerinde tuzak gördüğünü belirten Yılmazer, “80 milletvekili çıkardık. Tuzağı gördük. Şeytan ayrıntının arasındadır. Dediler ki, ‘CHP ile MHP dışarıdan koalisyon kursun, HDP de dışarıdan desteklesin’ Bizim bazıları da daldı bu işe. Burada tuzak vardı. Dağdaki eşkıyayı, masuma kurşunu sıkanı meşrulaştırmak gibi bir niyetimiz yoktur dedik ve hayır dedik. Ülkücü hareket kendisine kurulan tuzakları bir bir defedecek güçtedir. Bunların karşılarında geçmişte Başbuğ Türkeş, şu anda da 61 yıllık siyasi hayatının her anını bilen Devlet Bahçeli ve onun Ülkücü evlatları var. Müsaade etmeyeceğiz. Bu milleti, zillet ittifakına örseletmeye, tokatlamaya müsaade etmeyeceğiz. Uyku orucuna geçeceğiz 31 Mart’a kadar. Seçim sonuçlarını alana kadar, İbrahim Doğan’ı makamına oturtuncaya kadar uyku orucuna var mısınız? Sokak sokak, ev ev gezmeye var mısınız?” diye konuştu.

“TEK VÜCUT OLUP SAHALARDA OLACAĞIZ”

Yılmazer’den sonra konuşan MYK Üyesi Bahadır Alperen ise Bolu ve ilçelerinin ehline emanet edilmek üzere beklediğini ifade ederek şunları söyledi: “Bizler Ülkü Hareketin neferleri olarak azami gayret sarf edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde ülkemizin bekası için var gücümüzle çalışacağız. Cumhur İttifakı’nın ruhuna sadık kalarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam işlevsel bir hal alması için 31 Mart seçimlerinde tek vücut olup sahalarda olacağız. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyerek sayın genel başkanımızın liderliğinde emir ve talimatları doğrultusunda çalışacağız. Bolu ilimizde 31 Mart 2019 seçimlerinde partimiz ve adayımız ile giriyoruz. Daha önceden de söylediğim gibi Bolu ve ilçeleri ehline emanet edilmek üzere beklemektedir. Bolu’muz üretken belediyecilik için İbrahim Doğan’ı beklemektedir. Köroğlu’nun yiğit evlatları, MHP olarak siyasi geçmişi 50 yıl önceye dayanan bir davanın erleri olarak çok çalışacağız. Bolu’ya hak ettiği hizmeti getirmek için durmadan, yorulmadan ve Cumhur İttifaki ruhuna sadık kalarak çalışacağız.”

“SİZLERİ UTANDIRMAYACAĞIM”

Bahadır Alperen’in ardından son olarak konuşan MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İbrahim Doğan ise konuşmasında, “Sizlerden onay bekliyorum. Bizim neler yapmayacağımızı sizlere bir cümle ile anlatacağım. Hiç kimsenin alın terine haram getirmeyeceğim. Devletten, milletten, adaletten, merhametten yana olacağım. Doğrular rehberim olacak. Belediyemizin bir kuruşuna haram getirmeyeceğim. Bu da size namus ve ülkücü sözü olsun. Çok düşünüp inceleyip, sık dokuyup çalışmak için belediyemizi sizden istiyorum. Zoru başarmak bizim işimiz, desteklemekte Bolu halkınındır. Sizleri utandırmayacağım” dedi.

İBRAHİM DOĞAN’IN 30 PROJESİ

Konuşmaların ardından MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İbrahim Doğan’ın projeleri kamuoyuna tanıtıldı. İbrahim Doğan’ın 16 sosyal, 14 vizyonkent olmak üzere toplam 30 projesi şu şekilde oluştu

Sosyal projeler

-HİLAL KART

-ARINDIRILMIŞ KÖKEZ İÇME SUYU

-KADIN EL EMEĞİ VE YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI

-ÇOCUK BAKIM VE GELİŞİM MERKEZİ

-GENÇLERE KÖROĞLU EĞİTİM BURSU

-GENÇLERE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

-İŞ BULMA DESTEK OFİSİ

-BÜTÜN SPOR DALLARINA DESTEK OLUNACAK

-BELEDİYE KONUK EVİ

-KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZİ

-VATANDAŞA HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

-EĞİTİM VE ETÜT MERKEZLERİ

-HALK ECZANESİ VE İLAÇ DÖNÜŞÜM PROJESİ

-ÖĞRENCİYE NAKLİYE HİZMETİ

-SIĞINMA EVLERİ

-ENGELLİ, YAŞLI VE KİMSESİZ BAKIM EVİ

Vizyonkent projeler

-14 BİN KİŞİLİK YENİ STADYUM KOMPLEKSİ

-BOLU TARİHİ KÖY VE OSMANLI KONAKLARI

-JEOTERMAL ISITMA PROJESİ

-TELEFERİK PROJESİ

-KATLI YERALTI OTOPARK VE ALT GEÇİT PROJESİ

-KÖROĞLU TÜRK TARİH PARKI

-İNOVASYON MERKEZİ VE CYBER PARK PROJESİ

-FİBER İNTERNET VE GALERİ PROJESİ

-ŞEHİR GİRİŞ KAPILARI

-GENÇLİK KAMPI MERKEZİ

-SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

-BİLİM PARKI VE GENÇLİK MERKEZİ

-HAL YENİLEME VE YENİ SEMT PAZARI PROJESİ

-HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ