Haber: Semih Baykal

Konuyla ilgili bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Adem Evcil; “MHP Bolu İl, Merkez İlçe, Kadın kolları İl Başkanlığımız olarak, ülke içerisinde ve sınır ötesinde düzenlenen ve düzenlenmesi olası her türlü operasyonda, ihtiyaç hasıl olduğunda seve seve görev almak için ilgili makamlara ulaştırılmak üzere başvuru dilekçelerimizi imzaladık. MHP olarak ülkemizi içeriden ve dışarıdan tehdit eden her türlü unsura karşı mücadelemiz son nefer, son nefes, son damla kana kadar sürecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Operasyon bölgelerindeki güvenlik güçlerimiz her daim dualarımızda, her daim gönlümüzdedir.Liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin tek bir emri ile gerilmiş yaydan fırlayan ok misali ihanetin, terörün ve ülkemiz için tehdit oluşturan her türlü unsurun bağrına Yüce Türk Milleti adına saplanmaya hazır ve nazırız. Ekmeğini yediğimiz, toprağında büyüdüğümüz, ezanıyla şereflendiğimiz, bayrağı altında gölgelendiğimiz, vatanımız için ihtiyaç hasıl olduğunda canımızı feda etmek bizim için şereflerin en yücesidir. Allah Türkü Korusun ve Yüceltsin” dedi.