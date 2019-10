MHP’den Emniyet’e geçmiş olsun ziyareti         

Haber: BMA

MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran ile birlikte il ve ilçe yöneticileri, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı ve Emniyet Teşkilatını ziyaret ederek geçtiğimiz haftalarda Bolu Dağı Polisevi’nde çıkan yangın dolayısıyla geçmiş olsun dileklerinde bulundular. İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ise MHP İl Başkanı Başaran ve parti yöneticilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Cihan Başaran, “Geçtiğimiz günlerde Bolu dağı Polis Evinde çıkan yangın ile Emniyet Teşkilatımız üzüntülü anlar yaşadı. Türk Milletinin sarsılmaz gücü olan emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi Emniyet Müdürümüz Sayın Armağan Adnan Erdoğan'ı ziyaret ederek ilettik. Yaşanan yangın ile hasar gören Polis Evini için üzüntülerimizi bildirdik, çok şükür ki bu elim olayda her hangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması içimizi ferahlattı. Polis Evinin tadilatının yapılarak yeniden hizmete açılması için girişimlerin de başladığını öğrendik. Her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz, sosyal tesisin en kısa sürede tamamlanarak Emniyet Teşkilatının hizmetine sunulması bizim de en büyük arzumuzdur. Emniyet Teşkilatımızı Allah her türlü kaza ve belalardan korusun” dedi.