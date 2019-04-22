MHP’li Başkanlar Antalya’da buluştu

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Merkezi, Antalya’da değerlendirme kampı düzenledi. Geçtiğimiz günlerde 81 İl Başkanı ve kazanan Belediye Başkanları’nın katıldığı kampa ilimizden MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, İl Başkan Vekili Mehmet Başaran, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya da katıldı.

31 Mart mahalli idareler seçimlerinin değerlendirildiği toplantıda il başkanları seçim raporlarını verirken, belediye başkanlarına da eğitim semineri düzenlendi. MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran’ı Mudurnu ve Göynük başarısı için tebrik eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ile Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker’e hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.