Haber; Faruk ÇİDEM

Saat 11.35 sularında Bolu Adliyesine gelerek yarım saat kadar Bolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Çıplak’ı makam kapısında bekleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili ve Partinin MKYK Üyesi Saffet Sancaklı 12.03’te savcı ile görüşe bildi. Savcının odasında 20 dakika kadar kalan Sancaklı geldiği gibi sessiz sedası adliye binasından ayrıldı. Görüşme çıkışında basın mensuplarının neden savcılığa geldiniz soruna, “savcı bey arkadaşımız nezaket ziyaretinde bulunduk” dedi. Gazetecilerin diğer tüm sorularını yanıtsız bırakarak hızla aracına binip adliyeden ayrılan Sancaklı 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayında partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi seçilmişti. Saffet Sancaklı, MHP MKYK üyesi olması sebebiyle partide çok önemli bir görev yürütüyor.