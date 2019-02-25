MHP’nin işte Dörtdivan listesi

Dörtdivan’ın makus kaderini değiştirmek için yola çıkan MHP Belediye Başkan adayı Ünal, Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte vatandaşları ziyaret ederek MHP belediyeciliğini anlatıyorlar.

MHP Dörtdivan Belediye Başkan adayı Durmuş Ünal’ın birlikte görev yapacağı Belediye Meclis üyesi adayları da dikkat çekiyor. Güçlü isimlerden oluşan listede kontenjan adayı Metin Aykurt oldu. Belediye Meclis Üyesi adayları ve İl Genel Meclisi üyesi adayları şu isimlerden oluştu;

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

1-Metin Özgüven

2-Hamza Yılmaz

3-Murat Çağrı

4-Hamit Sezgin

5-Orhan Atalay

6-Sinan Kandemir

7-Ramazan Karagöz

8-Doğan Beleşoğlu

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ

1-Rasim Özdemir

2-Hilmi Gültekin

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 14:16