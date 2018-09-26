banner133

banner128

banner120
26 Eylül 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • MHP’ye hayırlı olsun ziyareti

    Merkez Mahalle Muhtarları Derneği, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Cihan Başaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    26 Eylül 2018 Çarşamba 15:06
    Bu haber 32 kez okundu
    MHP’ye hayırlı olsun ziyareti
     

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Merkez Mahalle Muhtarları Derneği, MHP’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bolu ilimizde Genel Seçimler öncesi, MHP il Başkanı Adem Evcil'in Milletvekili Adayı olmak için görevinden istifa etmesiyle yerine seçilen İl Başkanı Cihan Başaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Dernek Başkanı İlhami Otacıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP il binasında bir araya geldiler. Genel seçimlerin girmesiyle hayırlı olsun ziyaretini seçim sonrasına bıraktıklarını ifade eden İlhami Otacıoğlu, MHP Bolu İl Başkanı ve Teşkilatının Genel Seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında elde ettiği başarıyı da tebrik etti.

    MHP İl Başkanı Cihan Başaran, genel seçimler öncesi Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine gelmesiyle seçimler için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başaran, parti binasında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:  “Genel seçimler öncesi il başkanlığına seçildim. Hemen ardından da seçim süreci başlamasıyla, tebrik ziyaretlerine ayıracak vaktimiz olmadı. Seçim süresince sahada teşkilatlarımızla birlikte gece gündüz, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımızın seçimleri kazanması ve MHP'nin başarısı için çalıştık. Çalışmalarımızın karşılığını da Cumhur İttifakının % 52 oy ile seçimi kazanmasıyla çok şükür aldık. Bu gün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu görevinin başında. Bu başarıda Bolu MHP Teşkilatları olarak emeğimiz var. Değerli muhtarlarımızın ve halkımızın emeği ve desteği var. Bizlere inanan ve desteğini esirgemeyen kıymetli Bolu halkına şükranlarımı sunuyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Merkez, Mahalle, Muhtarları, Derneği, Milliyetçi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • METE FERAH METE FERAH YARIN NE OLABİLİR, BİRAZ DÜŞÜNELİM!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİLENDİRME GEZİSİ ARDINDAN -1-
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AFFIN AYAK SESLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit YETMEZ AMA…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KRİZİ ÇÖZMESİ GEREKENLER NEREDE ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Cennet BOLU’DA gübre kokusu”TARİH”e mi karışacakmış?...
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAŞARININ TEMELİNDE ÇOK OKUMAK VE ÇOK ÇALIŞMAK YATIYOR
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HEP GÜZEL VE FİT OLACAKSIN VE BUNU GÖSTERECEKSİN
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu SEVGİ İLE DOSTLUKLAR KURULUR VE KORUNUR...
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Patates Ekecek Üretici Kalmayacak
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124