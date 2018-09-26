Haber: Aysun BEYKOZ

Merkez Mahalle Muhtarları Derneği, MHP’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bolu ilimizde Genel Seçimler öncesi, MHP il Başkanı Adem Evcil'in Milletvekili Adayı olmak için görevinden istifa etmesiyle yerine seçilen İl Başkanı Cihan Başaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Dernek Başkanı İlhami Otacıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP il binasında bir araya geldiler. Genel seçimlerin girmesiyle hayırlı olsun ziyaretini seçim sonrasına bıraktıklarını ifade eden İlhami Otacıoğlu, MHP Bolu İl Başkanı ve Teşkilatının Genel Seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında elde ettiği başarıyı da tebrik etti.

MHP İl Başkanı Cihan Başaran, genel seçimler öncesi Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine gelmesiyle seçimler için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başaran, parti binasında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Genel seçimler öncesi il başkanlığına seçildim. Hemen ardından da seçim süreci başlamasıyla, tebrik ziyaretlerine ayıracak vaktimiz olmadı. Seçim süresince sahada teşkilatlarımızla birlikte gece gündüz, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımızın seçimleri kazanması ve MHP'nin başarısı için çalıştık. Çalışmalarımızın karşılığını da Cumhur İttifakının % 52 oy ile seçimi kazanmasıyla çok şükür aldık. Bu gün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu görevinin başında. Bu başarıda Bolu MHP Teşkilatları olarak emeğimiz var. Değerli muhtarlarımızın ve halkımızın emeği ve desteği var. Bizlere inanan ve desteğini esirgemeyen kıymetli Bolu halkına şükranlarımı sunuyorum.”