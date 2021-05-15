Midibüs küle döndü!

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Mutalay, Alpağutbey Mahallesi 4017. Sokak üzerinde yanan midibüsü görerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle bir turizm firmasına ait midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

“VATANDAŞ OLARAK BAĞIRDIM, ÇAĞIRDIM”

Temizlik bölgesine geçtiği esnada duman gördüğünü belirten Mustafa Mutalay, "Dumanı görünce hemen koşa koşa buraya gelerek itfaiyeye haber verdim. Vatandaş olarak bağırdım, çağırdım. Ama bölgedeki binalardan çıkan olmadı" dedi.